聯合國貿易和發展會議5日發表的最新報告指出，全球公共債務已經激增至前所未有的高度，2023年總計達97兆美元（約新台幣3130兆），比前一年增加5.6兆美元。報告建議對國際金融體系進行緊急改革，以保障人類和地球的繁榮未來。

公共債務包括國內外的一般政府借款。報告指出，非洲國家的債務問題尤其嚴重，在2013年至2023年間，負債與GDP比率超過60％的非洲國家從6個增加到27個。

報告指出，償還債務的成本變得更加高昂，對發展中國家造成巨大打擊。2023年發展中國家支付8470億美元的淨利息，比2021年增加26％。發展中國家的國際借款利率比美國高出2至4倍，比德國高出6至12倍。

利息成本的快速上升限制發展中國家的預算。目前一半的負債發展中國家指定將政府收入的8％至少用於償債，這項比例在過去十年內已成倍增長。此外，2023年有54個發展中國家（其中近半數在非洲）至少將10％的政府資金用於支付債務利息。

報告顯示，有33億人居住在利息支出超過教育或醫療支出的國家。在非洲，人均利息支出70美元已超過人均教育支出60美元和人均醫療支出39美元。共有7.69億非洲人生活在利息支付超過教育或衛生投資的國家，佔總人口的近3分之2。

報告建議改革全球金融體系，推動聯合國永續發展目標刺激計劃，以應對當前的債務危機。