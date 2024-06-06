雲端種樹趣、e起集點樹活動的內容有「早鳥來報名」、「老朋友動起來」、「新朋友看過來」、「雲端種樹趣」及「捐發票加碼送」，完成指定條件即可獲得點數兌換獎品或參加抽獎活動，還有雲端種樹養成遊戲，累積足夠澆水次數亦可額外獲得抽獎機會；另結合AI推出繪圖人氣王比賽，運用AI製作「樹與雲端發票相關元素（如手機條碼、兌獎App等）結合」的圖卡，人氣排名前五名者可獲得超商禮券。
台北國稅局表示，本次活動點數兌換獎品及抽獎獎項總數高達1萬8千個，總價值超過215萬元。
財政部台北國稅局表示，為落實發票從開立至領獎全程無紙化，財政部舉辦「雲端種樹趣、e起集點樹」網路活動（網址：https://tree.event-go.tw），活動期間自6月6日至9月30日，獎項有現金10萬元、MacBook、iPad、iPhone、Dyson洗地吸塵器、廚餘處理機等。財政部表示，原本今年設定目標是雲端發票要占電子發票的55％，但到前四月止，比重已超目標達57.9％，希望年底可以突破6成、愈高愈好。
雲端種樹趣、e起集點樹活動的內容有「早鳥來報名」、「老朋友動起來」、「新朋友看過來」、「雲端種樹趣」及「捐發票加碼送」，完成指定條件即可獲得點數兌換獎品或參加抽獎活動，還有雲端種樹養成遊戲，累積足夠澆水次數亦可額外獲得抽獎機會；另結合AI推出繪圖人氣王比賽，運用AI製作「樹與雲端發票相關元素（如手機條碼、兌獎App等）結合」的圖卡，人氣排名前五名者可獲得超商禮券。
台北國稅局表示，本次活動點數兌換獎品及抽獎獎項總數高達1萬8千個，總價值超過215萬元。
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