2024高雄國際夏令營16日熱鬧開幕，高市府邀請來自美國、日本、韓國、越南、菲律賓、墨西哥、馬來西亞、斯洛伐克等8國大學生參加一年一度的姊妹市青年交流盛事，5天4夜的夏令營安排豐富行程，與高雄在地大學生緊密互動，一起從藝術文化、市政建設、科技產業等方面深度認識高雄。

每年暑假重頭戲高雄國際夏令營，今年邀集35名國際及本地大學生齊聚港都，高雄國際夏令營16日開幕，由麒麟原住民文化藝術團帶來感染力十足的原民舞蹈歡迎國際學生，學生現場一起共舞，感受台灣原住民文化最活潑熱情的魅力。夏令營特別安排「讓世界看見台灣—高雄」講座，介紹高雄演唱會經濟、產業轉型以及城市外交等市政發展脈絡，讓學生了解高雄最新發展與建設。

學生們也走訪鳳儀書院、搭乘輕軌體驗高雄低碳運具、參觀高雄流行音樂中心與駁二藝術特區，充分體驗高雄科技與文化兼具的魅力，更到六合夜市大啖各式台灣特色美食，國際大學生對珍珠奶茶、地瓜球、臭豆腐等街頭小吃感到非常新奇，更開心體驗彈珠檯等台式夜市遊戲，直呼好吃又好玩。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，夏令營設計「體驗城市特色」、「認識高雄永續淨零」及「促進青年互動」3大主軸行程呈現高雄多元樣貌，希望各國學生透過不同面向更加認識這座城市，也和高雄學子建立好交情，從青年世代互動進一步促進城市友好情誼。