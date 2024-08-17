綠茶一直以來被視為是對身體有益的絕佳飲品，家醫科醫師李思賢表示，綠茶中含有多種重要成分，包括咖啡因、L-茶氨酸和兒茶素，對於降低阿茲海默症發生風險、改善睡眠質量、預防癌症、促進新陳代謝等，都能發揮正面影響。他建議每天飲用3～5杯綠茶，能提供最佳的健康益處，但不要加奶或是糖，會抵消掉其所有的好處。

醫師李思賢在個人粉專發文表示，與紅茶、抹茶不同的是，綠茶在製作過程中只經過輕微的氧化處理，因此保留了更多的天然成分，使得它營養價值更為豐富。而綠茶中含有多種重要成分，主要包括咖啡因、L-茶氨酸和兒茶素。

李思賢接著說，咖啡因能於短期內提升情緒和認知表現，長期飲用有助於降低阿茲海默症與帕金森氏病風險；而L-茶氨酸則具有減少壓力及焦慮的作用，可改善睡眠質量，並增強學習和記憶能力。

至於兒茶素，李思賢說，尤其是表沒食子兒茶素沒食子酸酯（EGCG），是一種強效抗氧化劑，能保護細胞免受損傷，降低多種癌症風險，包括攝護腺癌和乳腺癌。此外，這些成分還能促進新陳代謝，幫助脂肪燃燒，對減肥有顯著效果。

關於綠茶的攝取量，李思賢指出，每天飲用3～5杯綠茶（每杯約240毫升），能提供最佳的健康益處。然而，過量飲用可能帶來一些副作用，像是咖啡因過多會引起的焦慮、睡眠干擾、胃部不適和頭痛。尤其孕婦每日咖啡因攝入量不應超過300毫克；此外，有缺鐵風險者，最好選在兩餐之間喝綠茶，避免飯後馬上飲用。

除此，李思賢還提到，綠茶可能影響某些心臟病和高血壓藥物的效果，以及減少治療焦慮和抑鬱的藥物效果。因此，對於有上述健康問題或正在服用相關藥物者，飲用綠茶時需格外謹慎。

最後，李思賢提醒，若不喜歡喝水，或是對咖啡特別敏感，綠茶是非常完美的替代飲品，但千萬不要加奶或是糖，會抵消掉它所有的好處。並盡可能選擇有機綠茶來飲用，為了健康，也為環境盡一份心力。