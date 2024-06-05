很多人在意體重上數字，卻忽略腰圍，國健署指腰圍過大表示腹部肥胖、內臟脂肪多，內臟脂肪多容易造成高血壓、糖尿病、心臟病。減重醫師吳銘鋐建議吃魚類、綠茶與富含膳食纖維食物來消除內臟脂肪，有助促進脂肪氧化，消除肚子上的游泳圈。

依據衛福部2017至2020年國民營養健康調查指出，19歲以上國人超過5成有腰圍過粗，即使身體質量指數（Body Mass Index；BMI）屬於正常，仍有近2成者腰圍過粗，顯示國人比較會注意體重控制，但容易輕忽腰圍管理，而腰圍粗也意謂內臟脂肪過多。

減重醫師吳銘鋐在YouTube頻道指，內臟脂肪是存在於腹腔內臟器周圍的脂肪，不僅影響外觀，更與許多慢性疾病發展息息相關，例如心臟病、糖尿病、高血壓，以下3種超級食物，可以幫助我們降低內臟脂肪的沈積。

■富含膳食纖維的食物：例如紅豆、黑豆、奇亞籽，膳食纖維進到腸道以後，會被腸道菌分解成短鏈脂肪酸，短鏈脂肪酸會增加體內飽足荷爾蒙GLP-1、PYY分泌，達到抑制饑餓素生成、降低食慾以及饑餓感的效果。

■魚類：尤其是富含Omega-3脂肪酸的魚類，例如鮭魚、鯡魚、鱈魚，Omega-3脂肪酸對於維護心血管健康非常重要，研究顯示，每周能食用2至3次魚類，可以有效降低內臟脂肪 。

■綠茶：綠茶中富含多種抗氧化物質，例如兒茶素、多酚，對於促進脂肪氧化、促進代謝率，及降低內臟脂肪都有一定效果，研究顯示，平均每天攝取800mg的綠茶萃取物，便可以有效降低內臟，降低內臟脂肪是維持身體健康的關鍵之一。

國健署在官網指出，判斷內臟脂肪堆積最簡易的方法就是量腰圍，因為BMI無法反應內臟脂肪的堆積程度，而成年男性腰圍大於90公分、女性大於80公分就要小心內臟脂肪過多的問題。