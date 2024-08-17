Apple最新推出一部關於無障礙主題的影片《The Relay 接力賽》，透過8位令人運動員激勵人心的故事，突顯Apple產品內置的視力、聽力、肢體活動能力、認知能力和語音等無障礙功能，貼近身心障礙族群的日常生活。今年秋季，Apple將推出全新輔助功能，利用硬體和軟體為身心障礙用戶創造全新的體驗。

Apple Watch上的輪椅鍛鍊（ Wheelchair Workouts ）應用，為輪椅用戶提供兩種獨特的鍛鍊跟蹤選項： 戶外輪椅步行速度和戶外輪椅跑步速度。（Apple提供）

由Derek Cianfrance執導的《The Relay 接力賽》，主角是8名身心障礙和一般運動員，他們並肩作戰，同場競技。對於許多身心障礙運動員來說，與一般運動員同場競技是再正常不過的事情，但這種情況在螢幕上卻不常見。在《The Relay 接力賽》中，兩支隊伍都結合了身心障礙和一般運動員，包括一名上肢殘缺的田徑自行車運動員、輪椅賽車手、低視力游泳運動員和義肢跑者，他們在四級接力賽中分別與一名一般運動員直接比賽。演出者都是來自世界各地的極具競爭力的運動員，其中一些人 2028 年將在洛杉磯舉行的帕運會出賽。

《The Relay 接力賽》影片中的運動員綜合使用了Apple各個產品、無障礙功能和第三方應用程式來進行訓練、比賽和日常生活活動。（Apple提供）

影片體現了Apple與身心障礙人士和體育界的長期合作，如Challenged Athletes Foundation，該基金會倡導青少年和成年運動員開展適應性運動，並與Apple密切合作，以確保其產品、功能和故事的真實性和影響力。

Apple Watch 上的輔助觸控（ AssistiveTouch ），可幫助上肢有障礙的用戶在不接觸屏幕的情況下使用 Apple Watch。（Apple提供）

另外Apple也預告多個無障礙功能將於秋季上線，包括音樂觸覺功能，這是失聰或聽力障礙用戶在iPhone上體驗音樂的一種新方法。語音快捷鍵和非典型語音監聽，這兩項功能都增強了語音識別和定制功能，適用於更多非典型語音用戶。而眼球跟蹤，是一種新方法，讓身體有障礙的用戶只用眼睛就能使用iPhone和iPad。此外，實時字幕也將加入Apple Vision Pro，語音控制和聲音識別功能也將加入CarPlay。