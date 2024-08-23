AI語音訂位助理為中華電信研究院自主研發的解決方案，在市內電話8K音質環境下，導入自有本土化高準確度語音辨識技術，正確率超過9成。此外，經過調教優化之語意理解模型，整合獨家生成式AI技術及多輪對話分析，可精準理解在地重要節慶、用餐人數及訂位需求，來電消費者可以最自然講話方式完成訂位。

AI語音訂位助理應用的智慧語音辨識技術，可提升語音回話速度，平均應答時間短於1秒，消費者可於1分鐘內完成訂位，大幅提升使用體驗。

中華電信研究院蘇添財院長表示，將繼續以自主研發的AI技術為產業界提供更多創新解決方案。此次與饗賓集團的合作，不僅幫助企業主提升經營效率，也為消費者提供了更加便捷的服務體驗。中華電信擁有90%的市話滲透率，能快速透過市話結合AI創新應用，助於各行各業輕鬆導入AI語音服務，成為企業經營的最佳利器。

中華電信的AI語音技術已廣泛應用於政府機關、大型企業、智慧客服、旅店餐飲等多個領域，並持續擴大招募優秀研發人才，致力於研發更多前瞻生成式AI技術，與各領域攜手結盟共同打造智慧城市、智慧交通、智慧生活等多元應用。