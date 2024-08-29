AI題材夯，又有主動式基金募集破百億元！近年主動型基金不但發行檔數明顯減少，規模也在10至40億上下，不過在AI大趨勢下，8月19日開募的安聯AI收益成長多重資產基金，僅3天內就募集逾新臺幣86億元，該基金已在8月28日成立，據了解，截至8月29日已破百億元，市場熱度高。

據CMoney統計，去年7月以來，僅有四檔主動式基金成立規模破百億元，包括去年7月的元大日本龍頭企業基金，成立規模達199.45億元；去年9月統一台灣高息優選基金，成立規模101.81億元；及今年5月復華台灣科技高股息基金，成立規模109.33億元、摩根大美國領先收成多重資產基金在8月12日正式開募後，就火速募破百億元，而安聯AI收益成長多重資產基金也在8月19日開始募集，3天內共募集逾新臺幣86億元、至今已破百億元！

安聯投信分析，全球股市在7月看到較大的轉變，類股輪動從科技轉向其他領域，除了受到大型科技公司財報令人失望或略有雜音，美國總統候選人川普對台灣、半導體領域的言論，也引發進一步的波動，此外，也傳出拜登政府考慮限制半導體設備出口，面對市場上上下下，安聯AI收益成長多重資產基金致力為投資人掌握幸福密碼557，也就是以多重資產策略，集結股票5成、債券5成（包括35％可轉債、15％公司債），主動掌握7類收益來源。

值得一提的是，該基金是由駐紮於美國矽谷的AI人工智慧團隊先精選投資標的，再由AI人工智慧、收益成長兩強團隊一起挑投資工具，運用收益成長的投資思維，選對好公司、挑出好資產；用對這樣的投資方法同時考量報酬率和波動，可以掌握收益分配，還有長期資本利得成長的空間，舉可轉債為例，就提供了不對稱的風險報酬，擁有參與公司上檔空間的機會，順勢提供下檔保護。

安聯AI收益成長多重資產基金的保管銀行為中國信託商業銀行，除了中國信託商業銀行，這檔基金已經在逾20家銀行、證券銷售機構上架，基金成立後，同時在基富通證券、鉅亨買基金、中租基金平台、連線商業銀行、好好證券平台等基金平台與數位通路平台銷售。

而摩根此次新推出摩根大美國領先收成多重資產基金募集開紅盤，主要是訴求「4：4：2」資產配置，4成股票、4成美國企業債及2成美國實質資產股票，債券中約65％會投資在非投資等級公司債、35％則是投資級公司債，以兼顧跟漲景氣與對抗波動的雙重效果。