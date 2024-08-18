住在屏東的女子小美，被母親帶到一家命理館改運，命理師阿國聲稱她「卡到東西」要改運三次，竟然將小美緊身背心拉起露出雙乳，然後用毛筆在胸部畫符，還雙手捏乳頭畫圈表示會除厄，小美不甘受辱，回家告訴家人，並前往警局提告，法官審理後，認定阿國涉犯強制猥褻，但他立刻賠償30萬元和解，於是判8月有期徒刑，仍可上訴。

根據判決書，小美與母親在112年間，前往屏東一家命理師開設的民俗療法工作室改運。命理師阿國當場向甲女佯稱「卡到東西」、「需進行3次改運」，於是依指示掀起衣服裸露背部，任由阿國唸咒語經文，並在背部為畫符、蓋印。

但事後小美自己獨自前往，阿國表示要在肚子上畫符，小美不疑有他，自行掀起緊身背心裸露腹部，但阿國卻直接將她外褲及內褲往下翻至恥骨處畫符，再向她佯稱「拿符摸胸可去心魔」、「睡比較好」，於是直接再將背心掀起，讓小美胸部裸露，一邊念咒一邊持毛筆於胸部書寫符咒、蓋印，接著竟然捏住兩邊乳頭畫圈。

小美誤認這是改運、除厄之方法，又因受到驚嚇不知所措，只好隱忍配合，但她回家後立刻告訴家人，隨後由同家人陪同下前往質問命理師，並報警提告。

阿國出庭時辯稱，有在小美胸口及下腹部位置畫符、蓋印，惟否認有何強制猥褻，還強調：是因為女方背心拉不夠高，才幫她拉一點上來，然後就畫符、點香，左手打法指，右手拿香，唸咒，從頭到尾都沒有碰到她的乳頭。

法官審理後，認定阿國為逞一己私慾，對女方強制猥褻，妨害女方之性自主決定權，造成她心理上難以磨滅之傷害與陰影，但考量他犯後未能勇於認錯，並以賠償30萬元和解，判處8月徒刑，仍可上訴。