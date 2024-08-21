有駕駛開車行經小巷弄差點撞到一名從停車場衝出來的正妹。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

有駕駛開車行經小巷弄差點撞到一名從停車場衝出來的正妹。

漂亮又有氣質的道歉！日前有駕駛開車行經台北市內湖區成功路二段312巷弄時，突然旁邊的停車場竄出一名正妹差點撞上，所幸駕駛及時煞住未釀交通事故，然而，事發當下正妹不僅揮手道歉，還露出甜美的笑容，讓網友直喊「這位小姐一定是對的，是原PO開的不夠更慢」、「謝謝你開的速度，不快也不慢，讓我們看到美麗的台灣風景」。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享網友投稿行車紀錄器，拍攝地點位於台北市內湖區成功路二段312巷，當時有駕駛開車行駛該巷弄時，突然一旁的停車場竄出一名女子，嚇得他急踩煞車，所幸車速不快未釀成碰撞。

而這名女子也趕緊往後退，舉起手頻頻對駕駛道歉，最後，女子看到駕駛的車輛要禮讓不動後，便趕緊小跑步離開；對此，該頻道標題也寫著「行人最大，但還是要注意來車」。

影片在網上曝光後網友全歪樓，紛紛留言表示，「對不起是我開車沒在注意，您慢慢過」、「還有慢動作回顧，我給原PO致上最高敬意」、「這輕熟女好正」、「好人一生平安，好影片一直循環」、「看在漂亮又有氣質的道歉，這次就算」、「這位小姐一定是對的，是原PO開的不夠更慢」、「本來想問候對方娘親，但是看在有禮貌身材好，就原諒了」、「身材好就算了，還附上甜美笑容」、「謝謝你開的速度，不快也不慢，讓我們看到美麗的台灣風景」。