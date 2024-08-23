前交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆出與一名來自中國大陸的張姓女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。而有媒體報導指出，張女則是住在永和要價3000多萬的高級社區，而此社區則為前遠航董事長張綱維旗下建案。張女則在21日晚間對媒體發布聲明表示，除向李夫人道歉，她強調是自己努力工作存錢貸款購入二手屋，並非李孟諺所買。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日就表示，「我都懷疑是女生出錢在養李孟諺，李孟諺碰到這種一定喜歡，這女生一定很優秀」，引發討論。

吳子嘉22日在網路節目《董事長開講》中表示，「李孟諺有桃色糾紛、養小三，而那個小三發了三點聲明，最重要的就是不是金屋藏嬌，房子是她自己買的，這件事真的很妙」，吳子嘉坦言，「我覺得房子她自己買合理，因為張綱維本身不可能送房子給人家，李孟諺沒那麼大尾」。

吳子嘉最後也說，「李孟諺為什麼要帶這女的到處晃？因為他沒有錢，這女的他養不起，是厲害角色，我都懷疑是女生出錢在養李孟諺，李孟諺碰到這種一定喜歡，這女生一定很優秀」。