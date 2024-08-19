交通部長李孟諺今（19日）遭批踢踢網友爆出與一名女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。而有媒體報導指出，李孟諺的婚外情對象是一位中國大陸的張姓女子，並育有一位27歲的女兒，嫁到台灣有10多年，而李孟諺是綠營繼趙天麟後，因和大陸女子鬧出桃色風波下台的官員，而張女則是住在永和要價3000多萬的高級社區，而此社區則為前遠航董事長張綱維旗下建案。

交通部長李孟諺被網友踢爆婚外情10年，資深媒體人反酸，過去蔡政府執政不用辭官還升官。（圖／資料照，記者任義宇攝影）

根據《TVBS》獨家報導指出，和李孟諺有婚外情的中國大陸張女在民權東路上有泰式養生館，從民國91年起，就從大陸來到台灣從事按摩工作，而有知情人士爆料，張女和李孟諺認識至少十年以上，同時更透露張女居住的社區，是緊鄰永和中正橋的高級住宅。

該份報導還提到，張女所擁有的房型，是前遠航董事長張綱維手下建案，主建物坪數27.21坪，目前市價大約三千多萬。

而藍委王鴻薇在5月9日時，在臉書貼出李孟諺和張綱維的委任律師謝協昌喝咖啡的跟拍照，當時王鴻薇也質疑，李孟諺在4月22日被質詢時，被問到是否認識張綱維，隔日卻約見張綱維律師。李孟諺則澄清，相關指涉皆非事實，同時更指出，他約見謝姓律師是因為有立委在內政委員會及臉書對他進行影射指控，希望有關人士立即停止捕風捉影，切勿持續惡意影射，散布不實謠言。