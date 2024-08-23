苗栗縣民進黨籍議員陳光軒今（23日）下午在臉書說明，今早開車因塞車車速非常慢，手機剛好響起於是低頭看一下，一時不察輕輕碰到了前車，立刻上前道歉並報警，員警到場後，他的酒測值是超標狀態0.32，而他也說，應是在前一晚下班後和友人有到酒吧小酌，但他強調不會逃避或辯解。

陳光軒說，當下立刻向對方表明身分並道歉，並撥電話給頭份派出所陳所長請他們依照程序協助處理車禍，也立刻配合做酒測，沒想到酒測值是超標狀態0.32，他感到很意外，但坦然的面對並表示完全配合後續作業。

至於為何會有酒精反應，陳光軒認為，應是在前一晚下班後和友人有到酒吧小酌，點了兩杯比較濃烈的調酒喝完後約在12點多買單（這個同行友人和店家都知道），回家休息直到隔天早上約8點才出門。

最後，陳光軒指出，不會逃避或辯解，身體在經過一夜的睡眠和休息確實還有酒精超過規定的酒精濃度，即便沒有犯意，但還是要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰都會完全配合並遵守。

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