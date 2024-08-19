衛福部今年5月預告《人工生殖法》修正草案，擬開放同性配偶、單身女性及代理孕母，上月預告期滿，至今尚未送入行政院。衛福部長邱泰源今天表示，預告期間收到600多則意見，將分門別類請專家討論，希望取得更多共識。國健署長吳昭軍則說，力拼2個月內送入行政院。

《人工生殖法》修正草案5月14日起預告，修正重點包括：開放單身女性、同性配偶、代理孕母適用人工生殖。預告期共60天，今年7月14日期滿，共收集到數百件意見陳述，正反意見皆有，國健署當時表示，會盡快整理意見後送行政院審議。

不過時隔1個月，《人工生殖法》修法進度停滯。邱泰源今天出席「助愛茁壯迎好孕」記者會受訪表示，會將數百則意見分門別類，特別是比較有爭議的部分，再請專家討論，希望越快提出更好的版本，取得更多共識，進入未來審議的程序。

本次修正草案中，最大爭議的莫過於開放代理孕母。邱泰源表示，預告草案有包括這個部分，我們會保留這樣的議題之下公開討論，取得社會共識，希望需要幫忙的人，這個法都能幫忙到，這個法已經討論很多年，希望越快越好。

吳昭軍補充說明，預告期間收集到的意見，待分門別類之後，將盡速召開各類專家會議，統合完以後才可能送行政院。預計2個月內密集開會，如果取得共識，就會送行政院，如果有一些歧見，可能需要跨部會討論，還是會送行政院協商，希望越快越好。