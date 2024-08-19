新竹市長高虹安被控2020年立委任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費 詐領公款，台北地院上個月依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，判高有期徒刑7年4月，褫奪公權4年 ，沒收犯罪所得11萬6514元。高虹安趕在今天上訴期限最後一天，委請律師向台灣高等法院提起上訴。對此，高虹安表示，謝謝各界關心，今已提起上訴捍衛清白。

北院認定，高虹安於2020年3月至5月、7至11月間，僅以每月6萬2000元酬金聘用黃惠玟，竟由黃依高的指示，接續向立法院浮報自己的酬金各為7 萬元、6萬7360元、6萬7161元或7萬2000元，並以浮報後的酬金為基 準計算、請領當月加班費，浮報加班費，高及黃並因而共同詐取7萬 4741元的酬金及加班費。

另高虹安以每月7萬的酬金聘用陳奐宇，推由黃惠玟依她的指示，接 續向立法院浮報陳的酬金各為8萬元或7萬5161元，並以浮報後的酬金 為基準請領當月加班費，浮報加班費。高、黃及陳共同詐取4萬154元。北院認為，高與助理們談定的薪資有溢領就屬浮報，用溢領後的 薪水去報加班費，也有浮報問題，認定高虹安共詐領11萬6514元。

北院指出，公費助理補助費屬助理薪資，並非實質補貼立委費用 ，立委辦公事務等必要費用，也經編列預算以供支用。北院表示，依 合議庭見解，若把公費助理的補助費，在自己可實際支配下，因偶然 或事後的特殊需求，做其他部分使用，就很難認定沒有不法所有意圖 。

高虹安在得知一審判決後，曾在臉書吐露心聲，指自己和很多人一樣，對判決感到「無比荒 謬與震驚」，對於想利用政治惡意操作來攻擊市府運作的人，「你們不會得逞」。並提到前立委吳成典無罪定讞的案件中，多次寫到「助 理薪資數額悉由委員自行決定」，否認貪汙，強調立法院零用金制度 非她所創，沒有人頭助理，所申請的加班時數有2000多頁客觀工作紀 錄以資證明，且全數用於公務支出。

今天是高虹安上訴期限的最後一天，高已委請律師提起上訴。

此外，台北地檢署也對於北院判決部分見解，表示不服，日前已收受判決，正研議上訴理由，最快本周提起上訴。