陸軍八軍團43砲指部一輛拖著155榴彈砲的軍車，今（20）日上午南下前往恆春執行重砲射擊任務途中，在楓港路段不明原因失控自撞路樹，造成車上7人受傷，幸均只是擦挫傷，皆無生命危險，火砲也未受損，詳細事發原因仍待進一步釐清。

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄43砲指部乙輛中型戰術輪車，今日執行任務期間，行經屏東縣楓港鄉楓港國小以南道路，不明原因失控撞擊路樹，造成7名乘員擦、挫傷，意識清楚，已立即送醫治療。

軍卡後方拖曳的155榴彈砲未受損。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

第八軍團指出，單位獲報後，即指派高階幹部前往協處及聯繫家屬，並協請醫院給予最佳醫療照護；另已成立專案小組，全力配合警方調查釐清肇因，後續將持恆強化行車安全教育，確維行動安全。

警方初步了解，當時軍用大貨車車斗搭載10名軍人，疑似因方向盤卡住而往右側偏行，最後撞上省道旁路樹，32歲洪姓駕駛駕駛酒測值為0，副駕駛座周男及車斗6人受輕為擦挫傷，7人皆送往恆春基督教醫院就治。