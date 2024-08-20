夏天烈陽高照，很多人都會配戴墨鏡來護眼，但鏡片顏色多樣到底該怎麼選？對此，三軍總醫院眼科部主任呂大文指出，全黑的墨鏡不見得好，反而會讓瞳孔放大，導致更多紫外線進入到眼中。建議選擇黃棕色的鏡片最理想，還能濾掉藍光，對黃斑部有保護作用。另外，他提醒，很多人的太陽眼鏡是染色鏡片，不具備防紫外線的效果，使更容易產生白內障，不可不慎。

醫師呂大文於《早安健康》YouTube頻道影片中表示，很多人都以為戴墨鏡就能於烈陽下護眼，然而，紫外線是從四面八方來的，戴上墨鏡大部分只能濾掉正前方來的光線，因此務必要做更多的防護，像是戴帽子或撐遮陽傘，才能真正把紫外線濾掉。

呂大文接著說，更何況許多人的墨鏡都是染色鏡片，但畢竟這種染色劑跟製造抗紫外線的鍍膜不同，無法達到相同的防護功能外，且碰到顏色人的瞳孔會放大，反而讓更多有害光進入眼中，導致產生白內障風險大增。

另外，坊間常看到許多全黑鏡片的墨鏡，也是不少人的首選。呂大文指出，雖然全黑於遮蔽顏色方面是最好的，但它的壞處就是讓瞳孔放得最大，恐使紫外線會進入到眼中造成危險，因此選擇此類墨鏡不見得好。

呂大文建議，最好用的是黃棕色鏡片的墨鏡，除了可以抗紫外線外，它本身還有抗藍光的效果，而藍光會造成黃斑部受損，因此，黃棕色鏡片是很理想的選擇。另外，他提醒，購買墨鏡時，務必要檢查商品是否具備抗UV400防紫外線的認證標章，才能有效降低紫外線的傷害。