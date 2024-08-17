彰化縣芳苑鄉1對父母到雞舍工作時，帶著其2歲大的女兒，不料工作到一半，女兒不見蹤影，找遍整座雞舍都找不到人後，只得報警。警方在暴雨中苦尋3個多小時後，於距離雞舍約300公尺的產業道路發現女童趴在農田裡，趕緊抱起女童後護送就醫，幸經檢查，女童無大礙。

該對父母當天將2歲女兒帶著身邊工作，兩人在雞舍忙到一半時，轉頭查看女兒狀況，赫然發現女兒已不知去向，當下急得有如熱鍋上的螞蟻，焦急地在雞舍內外翻找，無奈找遍整個雞舍後，依然未見女兒身影，只得趕緊到王功派出所報案協尋。

本月2日甫到任的芳苑警分局分局長宋俊良接獲通報本案後，認為女童年幼，還無法保護自己，指示王功所副所長盧介山務必全力、全速協尋。盧介山立即帶領警員吳雅筑、許佳銘至雞舍與家屬會合，展開協尋。

警方以雞舍為中心點，透過同心圓方式遂層往外地毯式搜尋，就在眾人賣力協尋時，天空突然下起暴雨，警方當下感到不安，擔心年僅2歲的女童若迷失在戶外，雨下得這麼大，安全恐怕會有問題，每每遇見村民路過，就立即邀請村民加入協尋。

盧介山、吳雅筑及許佳銘盧等3人在暴雨中任由風吹雨淋，持續協尋超過3小時，雖全身衣物及鞋褲都已溼透，但他們絲毫不敢放鬆，逐圈擴大搜索範圍，終於在雞舍以西約300公尺處的產業道路，發現女童趴在農田裡，趕緊衝上前查看，初步檢視女童並無外傷。

女童母親隨後趕上，將女童緊緊擁入懷中，盧等3員見狀深受感動，眼眶泛紅。女童母親希望女童可以至醫院進一步接受檢查，警員吳雅筑遂主動護送母女至二林鎮的醫院，所幸檢查結果女童並無大礙。