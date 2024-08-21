北市永吉路一家超商，日前發現一名女童在店內徘徊一整個下午，看起來很無助需要幫忙，遂向警方報案，信義警分局五分埔派出所員警徐君毅、羅勳立即到場了解狀況。

員警發現，該名10歲女童在超商內神情顯得非常緊張無助，一見到警察馬上眼眶泛紅，在員警耐心詢問下，女童始透露原本與母親一同出門逛街，不料，母親忽然感到身體不適，便要女童先自行回家，表示媽媽要去就醫。

女童表示，但她忘記帶家中鑰匙，又無法聯繫家人，所以不知道該怎麼辦，只能在街上不斷徘徊。員警一面安撫女童情緒，一面通知所內同仁協助將女童送回五分埔附近的住家，但女童住家大門深鎖也無人應門，員警只好先帶女童回派出所安置。

警方後續透過各種方式聯繫上女童母親，女童母親也正在外面著急地四處尋找女童，正當她在擔心焦慮時，接到員警電話，告知女童安全在派出所內，心中大石也才放下，馬上趕到派出所接回女童，也對員警熱心協助感謝不已。