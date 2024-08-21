台中北區1家超商2022年7月間遭林姓店員利用值大夜班時將店裏帳款13萬5000元現金攜出花用，隔日凌晨更到商店2樓辦公室偷取店長放在抽屜內3萬9000元；店長報案後發現林男竟然連續2天把店內17萬6000元帶出花光，依法對林男提告，台中地院日前依業務侵占罪、竊盜罪，合併處林男1年6個月有期徒刑，並追討其犯罪所得，可上訴。

林姓男子先前已因他案遭判刑6個月，2022年5月才執行完畢，不到2個月就又到台中市北區1間超商擔任超商店員，負責收銀、保管預備金等業務，2022年7月19日晚間23時，他將原本應放入保險箱11萬1000元，及換鈔預備金2萬4000元，共計13萬5000元，攜出店外花光光。

隔日（7月20日）清晨4時12分，林男又趁職務之便持商店2樓辦公室抽屜鑰匙開啟抽屜偷走林姓店長放在抽屜內公款3萬9000元帶出店外。林姓店長發現抽屜現金不見了報警，經調閱監視錄影畫面，發現是大夜班林姓店員手腳不乾淨，不但偷了他辦公室抽屜公款，前一天就利用職務之便將店內高達13萬5000元帳款納為己有。

警方將林男查處到案時，林男已經不法所得17萬6000元花光光，全案經檢察官偵查終結起訴，台中地院一審法官認為林男過去就因業務侵占遭判刑6個月，這次犯行與前案犯罪類型、性質、目的、手段高度相似，因而加重其刑責，審理後依業務侵占罪，處林男有期徒刑1年，另依竊盜罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金，可上訴。