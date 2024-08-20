53歲周姓男子在麻豆、西港區數家超商竊取網路遊戲開運包，被曾受害的店家員工認出後想逃跑，2名顧客見義勇為協助攔阻並報警，警員趕至後調閱監視器比對，並在周男身上查出6個竊得的開運包，偵訊後依竊盜罪嫌將周男移送台南地檢署偵辦。

警方指出，周男於18日晚7時進入西港區一家超商，利用店員忙碌，竊取店內網路遊戲包6個，藏在黑色隨身包內。

這家超商的網路遊戲包日前就曾遭竊，店員機警認出周男長相疑似竊嫌，隨即通知店長確認，周男發現東窗事發，想藉故逃離，現場有2名熱心民眾，見義勇為，協助攔下周男，並當場打電話報警。

警方抵達超商後，調閱店內監視器，周男見行跡敗露，主動交出竊取的網路遊戲包6個。

警方將周男帶回偵辦後發現，周男身上有多張當日的超商消費發票，隨即聯繫這些超商業者清查，發現周男除在西港區行竊，也涉嫌在麻豆區其他超商竊取網遊開運包，周男均坦承不諱。