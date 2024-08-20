一看到就大破防的地雷配菜

對於外食族、上班族來說，便當是不少人的午晚餐首選。除了有澎湃的主菜外，還可以搭配三種不同的配菜，菜色多元又豐富，讓人吃完飽足感滿滿。然而，每次開便當就像在開驚喜盲盒一樣，大家對於店家隨機挑選的配菜總是既期待又怕受傷害，就怕裡頭出現自己討厭的菜色。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，曾於2021年調查過便當20大「崩潰系配菜」，今年再度調查網友最討厭的10大超雷配菜，像是常見的茄子、苦瓜、豆芽菜通通都上榜，快來看看這些讓人嚥不下的食物有哪些吧！

No.10 絲瓜

便當配菜百百種，有些蔬菜營養價值極高，卻不是人人都能接受。堪稱夏日超強蔬菜的絲瓜，擁有大量膳食纖維且熱量低，但因其獨特纖維結構和略顯黏糊的口感，可能讓一些人感到不適，甚至有網友認為吃起來像嘔吐物一樣，所以成了不受歡迎的配菜之一。網友也紛紛表示「有絲瓜就吃不下飯」、「配菜我唯一會剩下的就是絲瓜」、「我討厭絲瓜，其他的都喜歡」、「絲瓜的口感我真的無法」、「看到絲瓜就沒胃口了」。

No.9 海帶

人體所需的碘大部分來自飲食，其中又以海帶的含碘量為最高，因此被很多店家拿來入菜，或清炒，或搭配白蘿蔔一起滷製，料理方式相當多樣。雖然海帶的營養價值非常豐富，但強烈的海腥味與黏滑口感也讓許多人無法接受，在網路上最討厭的配菜排行榜拿下第九名，「最討厭的就是那個綁起來的海帶」、「海帶先不要，謝謝」、「海帶配什麼都NG」、「吃起來又鹹又滑，我不愛」。

No.8 番茄炒蛋

「番茄紅了，醫生的臉就綠了！」這句深植人心的廣告詞說的就是番茄所帶來的益處。內含大量茄紅素的番茄，不管是入菜或是當水果食用，都能對身體帶來不少好處。而番茄炒蛋也是便當店常見的必備菜色，紅黃配色看起來繽紛又吸睛，讓人忍不住食指大動，網友大讚「番茄炒蛋超下飯」、「這道菜根本白飯小偷」。不過也有人不買單，直言「到底為什麼要把水果拿去煮啊」、「聞到番茄的氣味就想乾嘔」、「喜歡吃炒蛋，也喜歡單吃番茄，但兩者結合我不行」。

No.7 酸菜

說到公認最廢的配菜，那酸菜絕對榜上有名。不少人認為像酸菜這種不用烹飪技巧的醃製物很沒有誠意，而且吃起來又酸又鹹，黑黑髒髒的賣相看起來也十分不討喜，只適合放在牛肉麵裡當點綴的用途。網友大喊：「酸菜沒資格佔走一格」、「一菜毀所有」、「酸菜就是噁心，放在便當裡整個都是臭酸味」、「酸菜根本不算是一道菜吧」、「不說我還以為在吃餿水」。

No.6 青椒、彩椒

擁有特殊氣味的青椒，不只小孩討厭，連許多大人也抗拒。雖然青椒膳食纖維含量高且熱量低，但多數人還是極度排斥，寧可選擇忽略它的營養價值。除了青椒外，還有其他顏色鮮豔的彩椒也被歸類為同一國，網友表示：「管他青椒甜椒，只要有椒一律挑掉！」、「難以形容的怪味」、「各種椒類都該消失」、「青椒超噁吧，整個便當都青椒味」。

No.5 豆芽菜

豆芽菜不只是鐵板燒的標配，也是便當店最常出現的菜色之一。很多店家通常都會把豆芽菜拿來清炒，脆脆的口感吃起來還有股生菜味，讓人忍不住吃一口就放生，直接把它列為最雷配菜之一，「有豆芽菜我直接便當丟掉不吃」、「看到豆芽菜就爆氣」、「給我豆芽菜我真的會怒」、「豆芽菜真的是世界級噁心的菜，沒有之一」、「豆芽菜根本是邪教」

No.4 三色豆

2021年排名第二的三色豆，由青豆仁、玉米粒、紅蘿蔔組合而成，雖然富含膳食纖維、維生素及葉黃素等營養，從小學的營養午餐到上班族常吃的自助餐，經常視為最討厭的食物之一，甚至有網友說它根本稱不上是一道配菜，感覺像是在吃飼料，口感跟味道極為不佳。對此，網友表示「三色豆根本是邪魔歪道」、「「冷凍後青豆乾癟、玉米無味、蘿蔔噁心」、」、「三色豆真的很不應該發明出來」、「三色豆應該即刻從地球上消失」、「絕對三色豆，最爛的菜沒有之一」。據傳三色豆的發明原因超勵志，美國大約在1930年代研發，透過冷凍保存，在物資不足的地方也能攝取足夠的營養，類似「戰備糧食」的概念，1970年代左右引進台灣，逐漸運用在炒飯、炒麵、台式牛排等料理中；也有人會以顏色相似、比較被大眾接受的不同材料取代，比如用火腿丁取代胡蘿蔔丁，用毛豆取代豌豆。

No.3 苦瓜

提到討厭的菜色，三色豆是常客之外，苦瓜也是最常被點名的食物，網友崩潰大喊「看到苦瓜火氣都上來了」、「苦瓜應直接死刑定讞」、「苦瓜絕對不接受，比三色豆還邪惡」。然而，苦瓜富含維他命C、鐵質、維他命B6、鎂、鈣質等多種營養價值，可說是夏日退火解熱的好食材，雖然被很多網友列為地雷配菜，但在其他人眼中可是最愛的美味佳肴，「苦瓜我就算單吃不配飯都可以，愛爆」、「苦瓜越苦我越愛」、「小時候不喜歡吃苦瓜，長大卻愛上了」、「苦瓜料理的好其實沒什麼苦味，好吃慘了」。

No.2 茄子

聲量高居第二的茄子是很多挑食者的地雷，軟軟糊糊的口感令多數人感到噁心與反胃，不少網友哀號「茄子的顏色口感都太噁心」、「很像黏黏的鼻涕」、「茄子是地表最可怕的存在啊」。不過，也有許多網友表示反對意見，認為茄子並沒有想像中難吃，其吃法才是關鍵，「烤茄子很好吃好嗎」、「如果是炸茄子我可以放滿三個格子」、「涼拌茄子也很讚，只是很多便當店都不會這樣料理」。

No.1 螢光咖哩

榮登第一名的地雷霸主由螢光咖哩拿下。堪稱比三色豆還雷的螢光咖哩被網友評為「最該從地球上消失的食物」，卻經常在便當店或自助餐店裡看到它的蹤跡。除了顏色過於鮮豔極具視覺衝擊外，特殊的口味也讓人退避三舍。不少網友也常把螢光咖哩跟三色豆拿來一起比較，甚至認為螢光咖哩根本比三色豆還雷「看到螢光咖哩，突然覺得三色豆沒這麼糟了」、「我寧願吃三色豆也不要螢光咖哩」、「螢光咖哩比三色豆還難吃 噁爆」、「原來這世上有比三色豆還糟的食物，我在螢光咖哩身上見識到了」。

《網路溫度計DailyView》

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月14日至2024年08月12日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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