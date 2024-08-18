台北市前市長、民眾黨主席柯文哲京華城案爭議延燒，親綠名嘴李正皓爆料指稱，柯在2020年3月10日與一名位高權重的女子開完神秘會議後，接者就收到京華城陳情信；若柯被起訴，她恐也有圖利嫌疑。柯文哲今(18日)則回應提到，當日是和藍營議員議員應曉薇的便當會。國民黨台北市議員游淑慧強調，她特別去調了過去便當會的記錄，柯事先就知道要討論京華城議題，不要再推給誰來陳情，要不要做都存乎柯市長的決斷。

「柯前市長推說京華城案是議員便當會陳情…？」游淑慧今(18日)在臉書發文表示，自己特別去調了過去和柯前市長便當會的記錄。自己上任後，2019年第一次便當會就表達希望研議開放敬老卡更多用途，尤其讓長者用在掛號費支付…「當時我記得柯市長是拒絕的。」

「市政議題把關嚴，財團容積做到底？」游淑慧質疑，市長和議員便當會〔前〕，市府官員都會先來和議員詢問討論的議題，然後讓市長和相關局處事先準備資料和態度。所以柯事先就知道要討論京華城的議題，也非常清楚訴訟背景和都發局不願意處理的態度，卻還是決定處理。「如果只是賣議員面子，就能給出百億容積獎勵，那台北市就天下大亂了！」

游淑慧強調，京華城案，在郝龍斌前市長時代也有議員代為陳情，但郝龍斌前市長不敢做的事，柯文哲前市長都做了。「若大給財團容積，也算是一種魄力的話，那這件事，我承認柯文哲比較有guts？」她直呼，不要再推給誰來陳情，要不要做都存乎於柯市長的決斷。市長不是做假的！