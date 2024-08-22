針對台北市前市長柯文哲任內發生的京華城容積獎勵爭議案，台北市議會日前成立專案調查小組，原欲於20日邀請時任副市長彭振聲列席說明，不過彭以家中有事為由請假，也讓20日的會議暫時停開。而據了解26日專案小組將再度開會，也已邀請彭振聲列席會議，小組召集人、國民黨台北市議員游淑慧也直言，彭是否能來不影響專案小組會議舉行。

雖然台北市議會仍在休會期間，不過京華城容積獎勵案專案調查小組原本欲於20日開會，並邀請彭振聲列席說明，不過彭當時在未受檢調傳喚時，就以家中有事為由向調查小組請假。而在遭到檢調傳喚後，彭振聲也表明很多案情細節已經向檢察官說明，基於調查不公開的原則，也不變接受專案調查小組訪談，未來有可能另再找時間向議會調查小組說明。

而現階段消息傳出，調查小組將於26日再度開會，且彭振聲也將到場說明，調查報告最快會在台北市議會10月2日開議前出爐。對此小組召集人游淑慧也證實，表示26日確定會舉行會議，且彭振聲也會出席，不過因消息被專案小組其他成員曝光，她也不確定彭振聲是否仍會出席，不過專案會議會按時舉行。