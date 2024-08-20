本土天團「玖壹壹」成員健志2022年認愛「最美化妝師」女友Mia，今（20日）宣布升格當爸，他曬出小寶寶在媽媽肚子裡的超音波照，「各位我要當爸了，Mia要當媽了，唷呼唷呼，如果是女兒，乳名叫『優芙』，如果是兒子，乳名叫『優福』。」

被問什麼時候舉辦婚禮，健志回覆：「找最好的時間辦婚禮，現在先讓寶寶平安長大，然後我以為洋蔥會先生小孩，希望世界和平。」

健志的女友Mia因長相甜美，登上PTT表特板爆紅，她當過樂天桃猿啦啦隊的一員，之後踏入演藝圈，加入小S節目《小姐不熙娣》當班底，現在主業是化妝師，擔任玖壹壹的化妝師多年，2020年被拍到跟健志一起回家，健志在2022年認愛，選在情人節當天公開交往，十分浪漫。

有趣的是，健志6月被問到何時結婚？他表示玖壹壹3人私下講好，誰先結婚的話，另外2個團員要負責「1個養育小孩的年份」，他當時說要「繼續努力」，想不到今天就正式官宣喜訊。