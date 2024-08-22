喜劇電影《鬼才之道》由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹等人主演，日前張榕容於社群上傳與眾演員們的近距離合照，讓網友吶喊：「這畫面太美了啦！」集體敲碗片中的女鬼天團原地出道。

為回饋廣大影迷，電影公司也將於本周六在台北推出Ghost Girls的「（GG）IDOL女團特別場」，演員張榕容、王淨、姚以緹、百白皆會出席映後20分鐘與現場觀眾互動，憑票根還可獲凱薩琳、同學、潔西卡的個人款海報乙組，消息一出，場次座位銷售一空。

張榕容所飾演的過氣鬼后凱薩琳對徒弟王淨疼愛有加，甚至不惜變成她的替身，刀子嘴豆腐心的傲嬌設定狂圈粉，兩人的有愛互動讓眾多網友自動腦補感情線引起一番討論，王淨自爆：「我那時候在演同學的時候，確實有想說她應該不是喜歡男生的。」但劇本中並沒有相關設定，對於有這樣的言論出現感到非常驚喜，讓導演徐漢強笑說：「有的話也不排斥啦！」

張榕容（右）和姚以緹在《鬼才之道》中相愛相殺。（牽猴子提供）

《鬼才之道》中新舊鬼后姚以緹與張榕容相愛相殺，一個渴望認同，一個不擅表達，進而產生誤會，張榕容認為：「我們就是PTSD的CP組合，如果你不在乎一個人怎麼會一直看她的報導還生氣？」讓姚以緹開玩笑說：「好啦，原地結婚！」

徐漢強則補充：「一開始會擔心這個故事裡面有不少主要的女演員，他們之間會不會有誰要站在比較前面，誰要站在比較後面的問題，但實際上在拍攝現場就發現這件事根本是白擔心的，因為對他們來講大家都是一起的。」展現劇組好交情。