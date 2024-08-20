Aesop台中概念店，其中的市場印象是向日常生活中的傳統風情致敬。（Aesop提供／黃唯淯台北傳真）

有些時候，品牌選址開新店的決定，背後通常都伴隨著漫長的決策與推敲，除了觀察市場景氣與區域性購買力外，另一種程度也是在行銷品牌力度，潛移默化的為區域性顧客帶來時髦選擇。如在台北已開設五間專門店的Aesop，近期就選址台中草悟道街邊打造台中概念店，店裝請來日本建築設計事務所Torafu Architects操刀，結合台中「市場文化」與建築物本身遺留下來的時代痕跡改造，並帶來許多舊台中人回憶的「抿石子」飾面、鐵皮飾燈光浪版、傳統竹椅等等物件，讓人一踏入Aesop台中新店時，就有一種回到過去的熟悉環境。而品牌也為了歡慶台中首間概念店盛大開幕，於即日起至10月20日期間，分別以三階段的不同主題─美食、工藝與音樂結合，10月同時連結到台中盛大的爵士音樂祭，相當有記憶點。

Loewe香氛於微風信義開設的專門店，是台灣首座Loewe香氛專賣店。（10X提供／黃唯淯台北傳真）

Loewe的家居香氛系列相當有趣，如麻草香氛蠟燭與香氛燭臺組合。（10X提供／黃唯淯台北傳真）

而西班牙精品品牌Loewe，近日更是在台開設第一間香氛專賣店，也成為美容圈與時尚圈的熱度話題，過去Loewe最早的香水紀錄是1972年聖誕節，品牌特別為賓客調製的香氛禮物。而這段香氛歷史於2019年才由創意總監Jonathan Anderson重新復活，並給予全新香調與設計語彙。此次來台插旗微風信義開設專賣店，同步引入彩虹植物學香氛、漫步馬德里與居家和身體香氛系列，而每款香氛都有其獨到之處，其中居家和身體保養系列有著強烈且直接的植物性香氣，包含金銀花、常春藤、番茄葉、柏樹、麻草、小黃瓜、烤榛果和山葵等。在主流香氛市場上可說極為罕見，香氛迷不可錯過。