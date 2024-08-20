陳德禮表示，日本骨不癒合臨床試驗已公布臨床試驗報告，試驗證明骨生長因子可有效再生新骨，台美開放性脛骨骨折二期臨床試驗預計於年末前後產出報告，屆時將併同日本已完成之骨折不癒合二期臨床試驗報告推進國際授權洽談。此外，中國大陸合資公司也在積極推進，目標是明年在中國大陸啟動第三期臨床試驗。

陳德禮指出，目前全球僅有美敦力的Infuse是經FDA核准通過的骨再生產品，自2002年上市後已壟斷市場逾20年，即使因使用牛源原料有感染風險，此產品年銷售額至今仍有5～6億美元，然市場上仍然沒有可取代的競爭產品出現。博晟骨生長因子的開發設計避開了動物成份來源的感染風險，除了技術優勢外也具備規模生產的價格優勢，目標要取代Infuse於全球市場的銷售份額。

博晟軟骨再生產品愛膝康(RevoCart)已有超過百位骨科醫師採用，並成功治癒數百位患者的關節軟骨問題，累積了大量有經驗的臨床醫師及上市後臨床數據，將有助進行授權。

陳德禮指出，生技研發是高資金門檻行業，許多公司遇到資金不足導致研發中斷，或無法支撐到授權成功而提前倒閉，博晟的經營策略除了推進高階產品研發，也搭配有產品銷售以獲取穩定的現金收益，以有效降低營運風險。目前博晟產品銷售營利足以支應公司大部分的營運費用，虧損主要是因為持續推進研發進展所致，若排除研發支出影響，公司已可達成損益兩平。公司將持續往活下去(損益兩平)，活得好(銷售獲利)，活得精彩(授權成功)等目標邁進。

博晟上半年營收7,282萬元，年增率47％，每股虧損收斂至0.37元。