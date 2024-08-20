CNBC整理今年來各項商品價格漲跌幅，累漲前五大依序為可可豆66％、雞蛋近63％、橙汁約43％、橡膠30％和咖啡豆25％。當中農產品因反常氣候影響產量，雞蛋因禽流感令母雞數量大減而衝擊供應量。

累跌前五大為鐵礦砂逾27％、黃豆逾25％、棉花約17％、玉米14.86％和小麥14.8％。當中三大穀物因北半球產量大增而拖累價格下滑。

中國經濟疲弱打擊其鋼鐵需求令鐵礦砂跌幅最慘，澳洲政府指鐵礦砂出口下挫影響稅收，令財政預算缺口擴大。

BMI商品分析主管喬都里（Sabrin Chowdhury）指今年來大宗商品走勢被市場情緒左右。

因為大家不斷尋找一丁點希冀來推升商品價格，但行情因為出現些許可能令人失望的訊號而大跌。像可可豆與橙汁上半年屢創新高，但之後就急速下挫。

反映整體商品市場表現的標普高盛商品指數（S＆P GSCI）今年初到4月間最高累漲逾12％，但其後走勢愈來愈波動，目前累漲幅度銳減至僅0.2％。

行情波動劇烈往往表示政經前景有諸多不明朗因素，紐約期金20日盤中每盎司超過2,540美元水準創新高。雖然今年來累漲約20％，在商品漲幅排行第六名，但市場避險需求增加，令金價漲勢格外受到關注。

喬都里預測整體商品行情繼續往上走，尤其聯準會開始降息而令美元走弱後，將支撐以美元計算的商品價格相對更高。但中國需求持續疲弱，將限制大部份商品價格漲勢，尤其工業金屬行情會進一步走低。

經紀商StoneX亞洲軟商品資深副總裁史塔修（Darren Stetzel）指全球氣象模式預計在年底時，會從聖嬰現象轉向反聖嬰現象，讓明年氣候狀況跟目前完全相反，從而令農業相關商品走勢逆轉。