財長查默斯（Jim Chalmers）18日公布的報告指出，澳洲最具出口價值的鐵礦砂現貨價，截至17日止一周每公噸累跌7.5％至81.8美元創2022年11月來新低，低於財政部預估83美元，今年來累計大跌38％。

他表示中國經濟疲軟和鐵礦砂價格近期下挫，都提醒大家一件事，即全球經濟陷入動盪和不明朗環境時，澳洲是無法倖免於難。因為澳洲與全球整體經濟情勢的關係密切，所以會對澳洲經濟和財政預算有潛在影響。

報告指出按照目前下跌趨勢，鐵礦砂價格可能明年3月底前，跌破政府預測60美元的長期「定錨」價。若這情況提前在今年9月發生，本年度稅收可能減少30億澳元。

財政部早在5月提出本年度預算案時，已預計年度預算赤字達283億澳元。這表示鐵礦砂價格持續下滑，預算赤字將變更大。澳洲財政年度從每年7月初到隔年6月底。

澳洲貿易投資委員會（Austrade）的前資深經濟學家德本（Matthew Durban）說，儘管如此「悲觀」評估還有待時間去驗證，但鐵礦砂價格大跌，已令人更憂慮澳洲最大貿易夥伴中國經濟狀況，和其仍未結束的不動產危機。

德本表示外界正質疑中國目前情況到底是景氣循環向下，抑或經濟出現結構性問題。他自己懷疑是後者。

澳洲6月底結束的去年度鐵礦砂出口價值1,380億澳元，政府預測本年度出口價值下跌至1,140億澳元，明年度再跌至1,020億澳元。貿易數據顯示2023年澳洲約85％鐵礦砂出口至中國，因此極受中國經濟狀況影響。