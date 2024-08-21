隨著夏日的降臨，迎來恆隆行第二年的會員限定盛事，2024將與您攜手踏上一段光織島的奇幻旅程，以璀璨的光芒描繪生活的亮點。光織島Sparkle Island，以【登島新視界】為題，將以不同形態體驗，融合藝術與感官，帶領每一個你，用不同型態的視角，看見另一個自己，探索身上另外的能量。

Vermicular MINI IH 琺瑯電子鑄鐵鍋（松露黑）+琺瑯鑄鐵鍋OP2 18cm（奶茶 )定價 NT$28,700 會員日限定優惠NT$24,900 圖/業者提供

光織島2024登島新視界，首場矚目秀，以「對視-男子漢的療癒系料理對決」創新與療癒交織的精采掀開序幕，特邀台灣嘻哈音樂推手、顏社主理人迪拉胖及金曲獎最佳裝幀設計獎得主的平面設計師廖小子，擅長將台灣文化及街頭風景轉化為生猛設計為特色，兩位熱愛音樂也熱愛下廚的兩位藝術創作者x 日本vermicular小V IH鑄鐵鍋現場料理PK，料理x音樂x個性的衝擊樂趣，只有親臨現場才能體驗，並成為老饕評審團一員，怎能錯過!

Sakura Works LX63 -2℃ 雙溫酒櫃_ 找回-2°C的純粹。圖/業者提供

「識界-在微醺中，用書寫看見自己」則由「寫字的人」品牌主理人徐經綸及SSI 國際唎酒師與愛上日本酒負責人陳慧引領進入品飲清酒與書法現代藝術交錯的生活藝術體驗，帶點微醺、進入心流的書法創作，打破書法既定印象，讓人沉浸於清酒的品飲 ，再進入現代書法創作體驗，這一場識界，即將開啟自我創作可能與自己的一場微醺對話。不僅如此，現場加乘日本Sakura Works酒櫃以負二度低溫保存新鮮口感的體驗，及 vermicular x boven café限定餐點，讓這場饗宴增添日式職人風味。

「寫字的人」品牌主理人徐經綸教體驗書寫文字。圖/業者提供

「破框-隨興的冒險藝術」藝術家ASERK艾色客帶著你，用噴漆讓不完美的商品x Corkcicle，重新賦予個性生命，恆隆行希望持續以永續行動帶進生活，融合生活風格創作，讓不完美，因為再生而更顯光亮。

期間限定線上選品店【給你的生活指南】與Boven Café快閃選品體驗

恆隆行相信每一個人都有自己的獨特性與生活風格，你是哪一類型的人呢？是講究品味的風格先驅、自我覺察的實踐者、敢於冒險的探索者或是邏輯至上的理科人？歡迎來到光織島期間限定的線上生活風格選品店，依照不同的類型，推薦適合你的貼心好設計，打造新生活提案，你會發現生活原來還可以這樣過！

除了恆隆行限定選品外，這次與eyecandle聯名根據不同人格特質，打造生活風格選香，限定會員購買，活動期間boven雜誌圖書館同步展示。

不同品項還有不同優惠，8/24即將線上快閃開幕，包含最新義大利行李箱潮牌Crash 、韓國廚餘機領導品牌Smart Cara、日本清酒櫃Sakura Works及Style等最新選品，優惠僅限會員，歡迎新舊會員即刻起線上測驗你是哪一種風格類型，你的生活風格線上測試: https://r.botbonnie.com/xbQfc。

企業品牌資深經理郭珮君表示，今年度針對恆隆行會員舉辧的活動，相較於去年的靜態療癒沉浸，更讓感官開啟的體驗，目的是讓每個人以其獨特性，都成為一個亮點，想像自己都可以成為發光的島嶼，在熱愛生活、對生活品味有追求的同時，可以在這裡發掘生活樂趣，質感選品、體驗不一樣的生活可能性。活動中，包含了不同生活的面向，也同時回應現代人們所關注的議題，從料理可以帶給人們的內心療癒、喝清酒寫書法的自我沉澱，再到ｚ世代非常關注的街頭文化與永續議題的結合，讓跨界合作與商品體驗與藝術創作融合，期望藉由這些突破框架的體驗，引領每一個自我探索旅程，這也是恆隆行hengstyle希望傳達給每一個人的精神，生活本來就有無限可能，突破自我的設定，讓生活大於想像。

hengstyle 光織島-生活風格選品展示區。圖/業者提供

光織島活動期間，Boven Cafe亦開放體驗風格選品、選香，提供boven x hengstyle限定餐點， 現場並有「9個藏在h背後的數字秘辛」，以貼文和限動分享參與活動的感動並設公開、@hengstyle.hlh、#我在光織島，就有機會抽到VERMICULAR的IH琺瑯鑄鐵鍋！抽獎結果將於九月底公布於恆隆行官網。

我們誠摯地邀請您共同參與這場屬於恆隆行會員的盛大活動，讓我們一同展開探索，也歡迎您因此進入恆隆行hengstyle會員行列，讓生活大於想像。

活動日期: 8/24-8/31 線上線下同步展開

參加條件: 願意找尋另一個自我的你