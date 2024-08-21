邱振哲憑藉破億神曲〈太陽〉，爆紅後一度面臨低潮期，他選擇騎腳踏車環島，還飛去日本挑戰當街頭藝人，日前趁工作空檔到西門町快閃演出，與到場支持的粉絲近距離合唱〈太陽〉，也重溫在街頭演唱的感動，讓粉絲們又驚又喜。近期活動頻頻的邱振哲，在生日當天推出新歌〈反正〉，邀金曲混音師、知名音樂人加入製作團隊，回顧自身在踏入30歲前面臨的成長焦慮與內省，更預告年末也將有新作誕生。

邱振哲表示30歲是他的人生分水嶺，因為一首〈太陽〉廣為人知，許多唱片公司也提出優渥條件想簽約，但他還是選擇「從心選擇」獨立製作。邱振哲從14歲就開始街頭藝人演出生涯，在30歲前的他幾乎沒讓自己休息過，累積的情緒壓力使他決定在30歲時舉辦暫別音樂會，打算整頓好情緒後再出發。

邱振哲近來推出新歌。（杰思國際娛樂提供）

他分享：「那段時間我自己跑去騎腳踏車環島，不得不說有幾段路真的很無聊，沒什麼有趣的，但可以長時間自己獨處和反思，才發現這就是我想要的。」除此之外，14 歲就站上街頭唱歌的他，在去日本旅行的旅程中，一度想挑戰在當地當起街頭藝人圓夢，可惜最後因沒能熟悉當地規定而作罷，他樂觀說：「我明年還會去，有考慮再試看看。」

邱振哲笑說：「我以前很自閉，音樂圈很流行大家一起寫歌，但我常常都自己做音樂，所以後來也想為自己做點改變，在30歲用不同的方式活活看。」因而決定做更多嘗試，敞開心房與更多音樂人朋友們多交流，在如此狀況下寫出〈反正〉這首充滿人生反思的作品。