藝人黃子佼因持有多部未成年不雅片遭檢方起訴。黃子佼昨(20)三度出庭穿同樣藍襯衫、格子褲，手拿寶特瓶。而黃子佼遭起訴後不認罪，開庭僅30分鐘就結束，他的律師質疑，「檢警蒐證未證據力」，庭上有激烈攻防。先前檢方擬傳喚黃妻孟耿如出庭作證。黃預計9月10日開準備程序庭。各界關注黃子佼能否全身而退？資深媒體人許聖梅接受《中時新聞網》訪問做出分析。

許聖梅分析黃子佼重回演藝圈可能性。（記者游定剛拍攝）

黃子佼先前更換辯護律師後，改變訴訟策略，3度出庭都不認罪，庭上死咬修法前後爭議。許聖梅表示，「法官在審理時，絕大部分取決於犯後態度，截至目前黃完全不認罪，恐因法院攻防，外界無須評論，不過對他其實相當不利」。

黃子佼昨(20)律師陪同下3度出庭。（資料照）

對於黃子佼重回演藝圈可能性？許聖梅分析，「黃事發後自錄崩潰影片，恩師張小燕努力幫他鋪路，其實是有機會重返的，而今年過年黃也po出全家生活照，身心狀態看似不錯」。

黃子佼3度出庭不認罪，疑拼無罪。（資料照)

不過，檢警事後追查黃持有48部未成年影片、受害者高達47人。許聖梅強調以無罪推定，「因黃涉及刑罰非常重、且社會觀感非常不佳，若未來有罪責，我認為回到演藝圈是不可能，除非做自媒體或退居幕後，演藝圈有不少更生人發展也不錯」。而以黃目前攻防策略，「能否說服法官，未來若有刑罰、入監服刑等問題，是黃最該面對的問題」。

《中時新聞網》提醒您：被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。