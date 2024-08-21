八大綜合台《娛樂百分百》官方YouTube頻道日前突破百萬訂閱，為答謝粉絲支持，主持群黃偉晉、陳零九、賴晏駒（小賴）祭出豪華計畫，邀請12位粉絲近距離共進午餐。黃偉晉逗趣說：「福利很不錯，粉絲有什麼想做的，我們都盡力配合。」

八大綜合台《娛樂百分百》創立YouTube官方頻道，至今已累積13.1億觀看次數、2億小時的觀看時間；同時在狼人殺熱潮的帶動下，更一度創下單日最高突破165萬觀看次數的驚人佳績。日前節目官方YouTube頻道突破百萬訂閱人數，黃偉晉、賴晏駒嗨翻表示：「大家辛苦了！」陳零九感動說：「謝謝各位粉絲。」3人特別開箱YouTube官方所頒發「黃金創作者獎」的金牌，陳零九興奮形容：「獎牌超級重，我拿著手在發抖。」

小賴（左起）、陳零九、黃偉晉一同拿著訂閱獎牌合影。（八大提供）

為感謝粉絲的支持，製作單位精心安排「娛你一起吃 百萬粉絲感謝祭」特別企劃，黃偉晉、陳零九、賴晏駒與粉絲近距離用餐，過程中有求必應！聽到粉絲想要拍「鎖喉合照」，黃偉晉大方表示：「鎖喉我在外面都是拒絕的，但今天可以，因為今天是粉絲福利。」另陳零九在聽到粉絲想要被擦護手霜，也爽快答應，甚至為了擦指縫大方與粉絲十指交扣，看到粉絲沉醉其中，一旁賴晏駒忍不住發問：「確定老公不會生氣嗎？!」對方才回過神，向鏡頭喊話：「老公，我愛你！」

陳零九（右）暖心幫粉絲戴戒指。（八大提供）

除此之外，還有粉絲點名要陳零九替他戴戒指，在賴晏駒的劇本安排下，粉絲詮釋傲嬌女，聽著陳零九的告白，卻要裝作不想搭理，想不到陳零九脫序演出，告白後拿出平安符，見大家傻眼，才照腳本演出，拿出戒指向粉絲求婚，並搞笑說：「謝謝大家來參加我們的婚禮。」

八大綜合台《娛樂百分百》每周一至周五晚間8點全台首播。