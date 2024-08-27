梁文音新歌〈短痛不如長痛〉挑戰聽者「疼痛指數」，讓人聽了感同身「痛」，新歌推出將迎滿月，不僅MV點閱破百萬，也持續卡位KKBOX、Spotify、iTunes等串流音樂平台熱門排行榜中，表現不俗！而她將於10月12日首登台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，面對接下來高壓的備唱與排練，唱片公司特別放她長假，讓她在閉關前好好放鬆一下，目前人在歐洲度假的她，不時透過社群限動與粉絲分享歐洲美景，沒想到昨晚（26日）突Po拉白照，僅留下「遺憾」2字，引起粉絲熱議。

此舉其實是梁文音為即將推出的新歌〈一首遺憾的歌〉所做的註解，新歌由張簡君偉譜曲、梁文音參與填詞，這也是梁文音繼〈沒什麼好說的〉後，再度參與寫詞，她汲取自身與身邊好友的經驗為創作靈感，她說：「感情過了、都放下了，可是妳會留一個問號，就是我們曾經其實很好，怎麼會突然不像當時那樣了；那個也是我在每一段關係裡面，存在心裡最久的這一個問號，我用遺憾來結論它，它就是一個遺憾了，不用再去想為什麼。」

梁文音談到創作時原本歌名取為〈那麼好的我們〉，但後來覺得重量不夠，才改名為〈一首遺憾的歌〉，「大家聽到遺憾其實是會怕，可是它對我來說是一個答案，遺憾後面的符號應該是要接句點，結論講完了就沒有了，不然就會一直帶著這問號走，遇到下一段感情的時候，還是會去比較『我們的默契沒有上一任好』」，並非每次的遺憾都是負面的，而是將遺憾化作重新出發的勇氣。

其中她對歌詞「終究要愛到痛了，才明白了唱過的歌」特別有感，她分享過去粉絲給她的反饋都是「覺得妳唱歌很好聽，然後跟著唱」，直到粉絲長大了才切身感受到她歌曲中愛情的痛、恨、傷，「我也很訝異這件事，就是我以為只有我在我自己的歌裡面長大，但其實大家都是」，而她將在10月12日首登台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，目前人在歐洲充電的她，不忘心繫工作，為演唱會練歌，也為新歌努力宣傳，誓言演唱會會以最好的狀態演出，用最純粹的情歌，分享、共感粉絲的喜怒哀樂，購票可洽ibon售票系統。