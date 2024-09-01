女子小萱與男子阿國（均化名）是夫妻，小萱不滿阿國有在家抽菸的壞習慣，且生活習性很差，常把家裡弄得極為髒亂如垃圾場，後來阿國還染賭博惡習，勸阻多次都沒用，甚至向銀行借款，積欠債務，影響家中生計，雙方感情逐漸淡薄，她睡在客廳與阿國分房多年，她搬離後已分居2年，最終選擇訴請離婚。

法院審理，小萱指控，阿國生活習慣不佳，彼此常因此爭執，後來阿國還開始沉迷簽賭六合彩，賺的錢不夠花用還欠債，阿國既然就去跟銀行借錢，導致影響家中生計，2人也因而爭執更烈。

她長年都是睡在客廳與阿國分房，造成她的身心狀態俱疲，無奈只能搬離與阿國同居的住處，迄今分居已經2年，這段期間沒有任何對話，幾乎無互動，她談及要離婚時，阿國竟叫她自己去處理，可見阿國也無意願維持婚姻。

法官考量，阿國未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。法官認，若共同生活的家庭成員，無法相互尊重扶持，而因生活瑣事或生活惡習，經常發生爭吵，影響夫妻間感情，導致其中某方身心俱疲，難以再承受繼續共同生活之長期精神壓力，而不得不離家在外，其情實難予苛責。

法官認，小萱與阿國同住期間，因阿國生活習慣與賭博惡習，經常發生爭吵，當時小萱對此仍多所忍耐，直到2022年間才離家，可知曉萱並非無故不履行同居義務，而離開與阿國的共同住處。

法官審酌，小萱提及的離婚事由，阿國並未拒絕，只是叫小萱自己去處理，顯見雙方均無意願繼續經營共同生活，彼此間之互信、互愛、互諒基礎已嚴重動搖。其次，考量小萱因阿國種種問題，而不得不離家獨居，因而分居至今約2年，依照社會通念之客觀標準，任何人處於同一境況，均將喪失維持婚姻之意欲。

日前依法宣判，雙方已有難以維持婚姻之重大事由存在，且應由阿國負較重之責任。因此，小萱依民法第1052條第2 項規定，請求判准離婚，為有理由，應予准許。可上訴。