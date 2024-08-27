本屆巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌選手林郁婷大受迷妹們的歡迎，她也展現十足的親和力來者不拒，成為全場的焦點。（洪榮志攝）

粉絲見面會上，年輕迷妹爭相與偶像合影。（洪榮志攝）

粉絲見面會上，年輕迷妹爭相與偶像合影。（洪榮志攝）

台灣優秀拳擊選手在本屆巴黎奧運斬獲1金2銅，中華民國拳擊協會27日下午5點30分專程在台南市福爾摩沙遊艇酒店盛大舉辦見面會及慶功宴，吸引數百年輕粉絲到場與偶像合影。金牌選手林郁婷更大受迷妹們的歡迎，她也展現十足的親和力來者不拒，成為全場的焦點。

慶功宴前特別舉辦的粉絲見面會，現場還發送拳擊選手限量海報，並開放前100組粉絲合影，吸引眾多人潮現場排隊，一睹台灣英雄的風采。

從台北南下的30多歲李小姐，今天上午7點10分即抵達見面會場排隊，拔得頭籌。她說，這場活動是拳擊好手們返國集訓前的最後一場公開見面會，說什麼也要請特休假到場。未來她還打算學習拳擊健身，目前正在尋覓合適的教練中。

第二名的20多歲鄭小姐同樣來自台北，與李小姐幾乎同時抵達現場，也是請假南下。她與拳擊偶像們合影時，特別請大家一起比愛心，留下難忘而珍貴的照片。

市府體育局表示，本屆巴黎奧運台灣共派出6名拳擊選手參賽，包含林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩及甘家葳等人，他們在賽場上展現世界級的實力，以及無畏精神與拚搏的態度，一路過關斬將拿下1金2銅的佳績，改寫台灣拳擊代表隊的隊史紀錄。其中，林郁婷勇奪女子57公斤級金牌，吳詩儀拿下女子60公斤級銅牌，陳念琴也摘下女子66公斤級銅牌。

晚上的慶功宴上，在台南經營綠能事業的中華民國拳擊協會理事長許明杰，特別頒發獎金給表現優異的選手們，同時也感謝所有支持拳擊運動的貴賓及國人。他還指出，此次佳績不僅是選手及教練們努力的成果，也是整個團隊辛勤耕耘的結晶，更重要的是在面對外界質疑的聲音時，台灣人民萬眾一心，凝聚共識，全力支持本國選手，最終獲得傲人結果，相當不容易。

許明杰還強調，未來協會將繼續致力於推動拳擊運動，培養更多優秀的年輕選手，為國家爭取更多榮譽。

台南市長黃偉哲也準備台南在地優質的客製行李箱，祝福征戰世界的選手及教練。他強調，此次慶功宴不僅是對選手們努力的嘉勉，更是一場凝聚士氣的盛會，也期待選手們繼續努力，不斷挑戰自我，再創佳績。