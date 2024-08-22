馳諾瓦科技(Zerova Technologies)與WattEV Inc.合作，共同開發位於美國加利福尼亞州的三個充電站分別為加利福尼亞州的聖貝納迪諾充電站、貝克斯菲爾德貨運中心充電站以及長灘港充電站，此次合作為貨運運輸行業提供可持續性且高效能的充電解決方案，加速推動全球電動車充電基礎設施，解決商務車隊在充電空間與時間限制的問題。

馳諾瓦表示，聖貝納迪諾充電站為南加州內陸的貨運樞紐中心，預計建立12個360kW超高速充電設備，最高可同時為24輛卡車充電，一台電動卡車電力從0-80%只需2-3小時即可充滿，大幅提升商用效率，該站點將計畫擴展電力到MCS充電系統，更有效率的提升商務卡車的充電需求。

貝克斯菲爾德充電站位於貨運中心，透過多元化的充電方案選擇滿足不同車型的電力需求。此站點配置16台360kW超高速充電設備以及15台240kW快速充電設備，是WattEV卡車車隊首個引進MCS充電系統的充電站，可縮短卡車75%的充電時間；長灘港充電站則專為高效運輸設計，共建置13個360kW充電設備，可同時為26台電動卡車充電，並計劃於2026年升級擴張電力為MCS充電系統。

馳諾瓦指出，馳諾瓦科技以多元電動車充電解決方案持續建置充電基礎建設，拓展歐美與亞洲據點，進軍電動車充電設備的全球化市場，因應電動車日益擴大的充電需求與市場，滿足全球市場及合作夥伴綠能轉型的永續需求。