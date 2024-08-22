【全程字幕】財政部粉專去掉「中華民國」 趙少康怒轟：受賴清德壓力而改？ @ChinaTimes

財政部臉書粉專從「中華民國財政部」突然改成「財政部」，即便強調無任何政治意圖與意義，仍引發議論。前中廣董事長趙少康痛批財政部改名的理由破綻百出，並質疑，是受到壓力還是想向總統賴清德表忠？

關於粉專更名，財政部表示，為了與其他部會粉專名稱命名一致性，且粉專名稱單純，有利民眾或其他粉專標及、搜尋；另外，除了FB外，LINE、IG帳號名稱均為「財政部」，取得社群平台名稱一致性。

趙少康今（22）日在臉書表示，財政部的理由破綻百出，並點名內政部、外交部、經濟部的粉專都沒有冠上「中華民國」，但行政院粉專名稱就是「中華民國行政院」，所以財政部聲稱改粉專名稱是要跟其他部會統一作法，根本說不通；另外，若以追蹤人數來看，應該是要把IG跟LINE都加上中華民國才對。

趙少康進一步說道，財政部粉專2018年創立時，名稱原本是用「財政部」，一個月後就改為「中華民國財政部」，顯然就是認為有必要，所以立即檢討修正，並質疑「中華民國本來就是我們的國家跟國號，怎麼還去迴避跟更改？」

對於財政部正事不做，把腦筋動到粉專名稱上，趙少康質疑，難道是受到賴清德或其他人的壓力才沒事找事？或是想向賴清德表忠，展現自己的政治正確？