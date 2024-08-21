遠景基金會今天（21）日舉辦「凱達格蘭論壇-2024印太安全對話」，總統賴清德出席開幕式時表示，台灣位在第一島鏈，將積極推動「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以維持台海和平穩定。他強調， 台灣衷心希望民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起守護共享的價值。

值得注意的是，遠景基金會邀請日本前首相野田佳彥、斯洛伐克前總理黑格爾（Eduard Heger）、美國前駐聯合國常任代表海莉（Nikki Haley）等，並邀請印度戰略安全議題研究中心召集人沙平凱（Pankaj Saran）、拉脫維亞北歐政策中心主席裴博理（Artis Pabriks）、愛沙尼亞國會議員賴凱雷（Kalle Laanet）、歐盟前駐菲律賓大使傑森（Franz Jessen）等來自11國，共約12名政要、國會議員及學者專家，與我國官員及學者專家進行深度對談。

賴清德致詞表示，各位的蒞臨展現了對民主台灣的支持，也是印太區域團結的最好象徵。過去幾年來，威權主義的擴張，越來越具有侵略性，已經是全球性的挑戰。我們看到，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，北韓威脅東北亞區域的和平穩定，中東地區也出現戰火。

他說，中國在東海、南海擴軍，不僅在台海進行軍事演習，也和俄羅斯在南海、西太平洋、日本海進行海空聯合軍演，對周邊國家進行軍事恫嚇，破壞區域的和平穩定。

他並說，中國更將貿易武器化，對台灣、日本、南韓、澳洲、立陶宛、加拿大等國家，進行施壓、恐嚇的政治操作。同時，中國也使用認知戰、網絡攻擊、虛假信息等方式試圖滲透並影響台灣及其他國家的選舉。

賴清德強調，不斷擴張的威權主義不會只針對台灣，台灣也不是中國經濟脅迫的唯一目標，中國打算改變以規則為基礎的國際秩序。這就是為什麼民主國家必須聯合起來採取集體行動，只有透過合作，我們才能遏制威權主義的擴張，而他將透過和平四大支柱方案維持台海和平穩定。

首先將加強國防能力，他說，台灣將持續推動國防改革、進軍備採購，增加國防預算與國防自給能力，同時建立引入新興技術的機制，並加強我們的民防韌性，增強自我防衛能力，展示自我防衛決心。

其次，台灣將建立經濟安全，防止中國繼續壓制台灣在國際社會的存在，阻礙台灣參與區域經濟或與其他國家簽署貿易協定。台灣已經減少對於中國的依賴，台灣對外投資，中國的占比，2010年是83.8％，去年降至11.4％，創下歷史新低；台灣對外出口，中國占比，2010年上半年是43.1％，今年上半年降至31.2％，更是近22年以來同期新低。

未來希望透過新的貿易協定，促成貿易多元化，有更強的經濟韌性，來面對經濟脅迫。包括「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署，也進入第二階段談判。台灣和加拿大也完成簽署投資協議，和英國已經簽署雙邊提升貿易夥伴關係協議，另外，推動新南向政策也有具體成果。今年上半年，台灣對新南向18國的出口達到502億元，創下歷年同期新高。未來，台灣會繼續爭取加入CPTPP，希望跟區域國家創造更豐碩的經貿成果，共同提升經濟韌性。

第三，和民主國家強化夥伴關係。台灣將在各領域推動價值外交，加深跟民主夥伴的合作。這次論壇將討論台灣半導體在穩定全球供應鏈所扮演的角色。我們會持續跟民主夥伴一起打造「民主晶片」永續供應鏈，促進全球繁榮發展。我們也會在國防安全跟各國加強交流合作，跟民主國家肩並肩，發揮嚇阻力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。

第四，穩定而有原則的兩岸關係領導能力。他強調，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持台海現狀。只要在對等尊嚴的前提下，我們願意和中國進行交流合作，達到台海的和平穩定。他強調，台灣有決心成為促進世界民主、和平、繁榮發展的關鍵力量。我們衷心希望民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，群策群力，一起面對威權主義的挑戰，守護共享的價值。