台61線西濱快速公路桃園大園、觀音路段平面道路多處沒路燈，夜間行駛車燈照明距離有限，黑漆漆一片相當危險，且路面多處坑洞、嚴重不平整，常有交通事故發生，立法委員涂權吉、市議員徐其萬、吳進昌多次會勘，成功爭取設置路燈照明。（徐其萬提供／廖姮玥桃園傳真）

台61線西濱快速公路桃園大園、觀音路段平面道路多處沒路燈，夜間行駛車燈照明距離有限，黑漆漆一片相當危險，且路面多處坑洞、嚴重不平整，常有交通事故發生。大園段約有2.6公里、觀音段約7.3公里，來回將近20 公里民眾只能摸黑回家，立法委員涂權吉、大園、觀音市議員成功爭取設置路燈照明。

北港里長蔡烱烈說，台61平面路段真的很危險，該路段大貨車多且車速都很快，也常有外地用路人行駛該路，近年里上就有人因視線不佳行駛該路回家時，發生車禍不幸離世，一直很希望能快點增設夜間照明設備，改善用路環境，讓用路人都能有安全回家的路。另外，該路也經常有不肖業者，偷倒事業廢棄物、工程廢土，民眾的農地遭受汙染，但因該路段缺乏天羅地網，民眾都相當困擾。

國民黨立委涂權吉說，在立法院質詢時，多次向公路局要求該路段盡快規畫建置路燈，台61大園、觀音平面路段沒有路燈長達20多年，晚上伸手不見五指，甚至發生死亡事故，民眾一直反應希望能增設路燈，真的不能等到再出人命才改善。公路局編列1870萬元經費先行施作交通流量較高的部分，目前正進行招標作業，預計2025年5月前完工，讓往返通行的人都能安全的道路環境，日後會持續爭取經費，讓該路段都能有路燈。