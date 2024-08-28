桃園市大園區一名80歲的楊姓老翁，日前中午趁著家人在準備午餐時，獨自外出卻不慎迷路，在大太陽底下徘徊2個多小時，警方獲報前往關心，但老翁被烈日曬到頭昏腦脹，話都說不清楚，員警費了一番功夫後，利用老翁的姓名查出其身分，聯繫家屬前來接回。（警方提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市大園區一名80歲的楊姓老翁，日前中午趁著家人在準備午餐時，獨自外出卻不慎迷路，在大太陽底下徘徊2個多小時，警方獲報前往關心，但老翁被烈日曬到頭昏腦脹，話都說不清楚，員警費了一番功夫後，利用老翁的姓名查出其身分，聯繫家屬前來接回。

大園分局埔心派出所接獲民眾報案，在中正東路三段上有一名老翁在超商前徘徊許久，疑似迷路需要協助，員警到場了解，但老翁有失智情形，無法說出自己的年籍資料，僅說他想回家，卻不記得家中地址，員警見老翁神情虛弱、滿頭大汗，擔心老翁的身體狀況，先將他帶回派出所休息。

經員警耐心溝通下，老翁勉強說出自己的姓名，卻不知道該怎麼寫，員警利用同音字及大概年齡查詢戶役政系統，查到老翁的身分，隨即與其家屬聯繫。老翁家屬趕到派出所後頻頻向警方道謝，表示父親中午趁著家人在準備午餐時偷跑出門，家人們四處尋找都一無所相當擔心，幸好有熱心員警提供協助，父親才沒發生其他意外，非常感謝警方的幫忙。

員警也建議家屬可以幫老翁申請愛心手鍊，如再發生同樣情形，可立即聯繫上家屬，減少老翁在外走失的風險。