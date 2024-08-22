艾蜜莉與加百列的感情線在第四季會相對明朗。（美聯社提供／黃唯淯台北傳真）

網路串流劇《艾蜜莉在巴黎》自2020上映後就一直是Netflix的常勝軍影集之一，女主角艾蜜莉聰明可愛的形象深受眾人喜愛，可惜她的感情之路一直都不順利，從芝加哥飛到巴黎工作的她，面臨的除了文化上的差異外，與情人間的糾葛也是劇情重點，本著不暴雷心態，我們不談艾蜜莉最後到底跟誰走，但在第四季上半部上映前，莉莉柯林斯（飾演艾蜜莉）曾不小心脫口而出「或許這次的情節不會在巴黎，誰知道會不會去義大利？」給觀眾留下諸多揣測，但她有沒有去義大利我們並不清楚，只清楚她在第四季第四集選了比利時的Delvaux經典作品Brillant的迷你Toy包款做穿搭，一身性感裝束只為等心愛的情人加百列下班，充滿戀愛微酸微甜的情愫也讓我們跟著艾蜜莉嚐到戀愛滋味。

Delvaux Brillant Toy新色芝麻杏色，售價11萬5500元。（Delvaux提供／黃唯淯台北傳真）

Delvaux Brillant Toy新色蘭花粉，售價11萬5500元。（Delvaux提供／黃唯淯台北傳真）

而她随身攜帶的Delvaux Brillant迷你Toy包小巧又輕便，彷彿戀人間只能看見彼此一般；Brillant Toy更推出芝麻杏色與蘭花粉，與艾蜜莉在劇中拿的酒紅色包款形成對比，或許艾蜜莉渴望戀愛的心，就如同迷你Toy包那樣的火紅赤熱。