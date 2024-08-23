億萬房產集團於今(8/23)舉辦一場捐血活動，現場吸引了上百名民眾熱情參與。本次活動旨在通過實際行動傳遞愛心，回饋社會，並為急需血液的患者提供幫助。活動不僅展現了公司的公益精神，也充分體現了企業的社會責任感。

億萬房產集團 (億萬富翁訓練機構) 深耕桃園房地產 15年 (民國99年成立)，擁有眾多專業人才的億萬房產集團，不只專注在協助客戶投資房地產致富，也將社會責任視為公司發展的重要一環。本次捐血活動正是公司回應社會需求，積極履行社會責任的具體體現。

活動號召捐血600袋血液，一大早捐血車就停靠在桃園藝文特區圖書館旁，民眾們陸續排隊登記，依次進行健康檢查和捐血。此善舉同時提醒大衆捐血的重要性，台灣地區每年對血液的需求量相當龐大，不論是手術、意外事故，還是重症病患的治療，都需要穩定的血液供應。尤其在重大意外事故或天災發生時，血液的需求更是瞬間激增。如果沒有足夠的血液庫存，將面臨無法及時救治患者的風險。

億萬房產集團呂原富總經理表示：捐血，不僅是一個體的行為，更是一種社會互助的體現。捐血就是用自己的行動，守護著他人的生命與健康。「我們希望員工在工作中不僅僅是專業領域的佼佼者，更能在社會公益中有所作為，這也是公司持續發展的重要動力。

每一次億萬房產舉辦捐血活動，就是要讓多人關注到捐血的重要性，希望大家能夠停下腳步，伸出手臂，捐出一袋血液，愛心傳遞，生命延續。讓每一滴血液都能成為挽救生命的希望之光。