福島核災後，導致東京電力公司要把核汙水排放至海洋內，24日是排放滿一周年，綠色公民行動聯盟表示，此舉代表福島核災仍是進行式，只是日本將核災的代價轉移給太平洋居民。

日本的排放計劃預計將持續30年，多國公民團體於近日舉行線上論壇，呼籲立即停止排放。日本地球之友秘書長滿田夏花在論壇上指出，政府一再忽視核廢水對生物的風險，這使得相關人士感到憤怒和擔憂。

據日本地球之友的報告，截至目前累積放射性物質的排放量包括：稀釋前處理過的污染水5萬4470立方公尺、氚約8.6兆貝克、鍶90約2200萬貝克、鎝99約6900萬貝克、碳14約7億3000萬貝克、碘129約9600萬貝克以及鈷137約2200萬貝克。

美國俄勒岡州漢福德清理委員會的成員Laura Feldman說，美國社區和福島的命運息息相關，並呼籲停止從福島核電廠向太平洋排放核廢水，以保護海洋；馬紹爾教育倡議的代表Marcina Langrine批評日本政府和東電繼續向太平洋排放130萬噸核廢水，無視生物與海洋的健康，並質疑國際原子能總署的標準和評估。她認為國際原子能總署在這一問題上存在利益衝突，未能提供有力的科學證據支持日本的排放計劃。

來自「別用核武攻擊太平洋！保護我們的海洋」公民委員會的代表指出，日本政府不應故意污染海洋，呼籲停止排放核廢水；「理解核政策的廣島青年選民團體」代表表示，強調，作為唯一遭受原爆影響的國家，日本應該簽署該條約，並呼籲政府停止核廢水的海洋排放。

綠色公民行動聯盟強調，福島核廢水排放問題並不只是單純的廢水處理問題，根本問題在於日本政府仍堅持發展核工業與核電政策，意圖淡化核災後續影響。排放核廢水對海洋的影響不僅限於太平洋地區，更會跨越國界和世代。

綠盟強調，福島核災仍尚未結束，仍有許多日本與國際的公民團體持續關注與反對日本的排放作業。對此，綠盟主張日本政府與東電應該立刻停止排放作業，並與利害關係人重新對話。