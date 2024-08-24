台北市劉姓男子與王姓男子是朋友，王男介紹A女讓劉男認識，3人相約看夜景，A女卻在車上睡著了，2人因此將她載到汽車旅館，然後對她進行一系列的猥褻行為，A女事後報警，並傳訊王男「夜景？變成汽車旅館？」、「你放任你朋友摸我？」、「樓上樓下都有野獸是不是？」，最終被法院判決。兩人被指控在不同時間及地點對A女進行猥褻，案件經過審理後，法庭對兩人做出了不同的判決。

案發當晚，劉男與王男曾為同事，王男與受害人A女則為朋友。當晚，劉男經王男介紹認識了A女。經王男邀約，A女於112年5月28日晚間同意外出，劉男於5月29日凌晨駕車載王男前往接A女。然後，兩人不僅違背A女意願，還在她熟睡後將車輛開至汽車旅館進行猥褻行為。

在車上，A女醒來發現情況後提出抗議，但王男安撫她稱劉男不會傷害她。王男隨即帶A女上樓休息，然而，A女在房間內遭王男強吻及摸胸部、大腿內側等。A女試圖掙脫，逃至車輛後座，卻再度被劉男侵犯。事後，A女大叫後，劉男才停止行為。A女向王男詢問是否拍攝車內情況時，王男否認，並勸她留在旅館休息。

當A女再度回到房間時，發現劉男正坐在床上觀看色情影片並自慰。劉男接著對A女進行了進一步的猥褻行為。最終，A女在凌晨4時46分自行搭乘計程車離開，並至警局報案。

劉男承認部分行為，但矢口否認強制猥褻罪。王男則承認對A女進行了部分猥褻行為，卻否認強制性質。

法庭根據A女提供的LINE對話紀錄「你放任你朋友摸我？」、「三小，沒看到我在掙扎？」、「他力氣很大，我怎麼推」、「是他直接硬上」、「你摸我？非我自願你覺得你沒幹嘛？」、「我已經感覺不舒服了，你還用」、「你就放任他這樣碰我」、「你明明知道他在侵犯我了」、「夜景？變成汽車旅館？」、「非我自願摸我，我就說不要了，你還摸」、「樓上樓下都有野獸是不是？」、「你摸我，我也明確說不要了啊」、「我講了好幾次，你才停手」、「你伸進來？」、「他跟我講想幹我」、「我再也不會相信你們了」、「我真的當下很害怕，你有為我考慮過？」、「我足夠信任你，結果呢？」、「還有我跟他第一次見面欸，先生」，王男則回傳「還好嗎」、「對不起」、「抱歉對不起」等訊息予A女之事實。認定劉男和王男分別犯有強制猥褻罪。

法院判決劉男有期徒刑6個月，可易科罰金。王男則與A女達成和解，判處有期徒刑6個月，並宣告緩刑3年，緩刑期間需接受保護管束，且禁止對A女進行任何形式的騷擾或接觸。可上訴。