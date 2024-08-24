八月是日本的旅遊旺季，不少民眾利用這段時間返鄉探親或是選擇外出度假。尤其是連接東京與大阪，並經停名古屋和京都的東海道新幹線，每日都擠滿了來往的乘客。然而，近期一段令人啼笑皆非的事件，一隻長尾小鸚鵡竟然在新幹線上成了「偷渡客」。

據報導，一列從京都開往東京的新幹線上，突然出現了一隻未購票的長尾小鸚鵡。這隻鸚鵡不僅不躲藏，還搶眼地停在座位靠背上，讓人不禁莞爾。由於日本並無野生鸚鵡族群，且未籠養的寵物通常禁止搭乘新幹線，這隻鸚鵡的出現實在不尋常。

經查，這隻鸚鵡在火車尚未啟程前，突然從京都站上空俯衝，落在了一位正在月台上等車的外國遊客的揹包上。該遊客似乎並未察覺揹包上的「額外重量」，而鸚鵡也就這樣隨著火車一路北上。

雖然這解答了鸚鵡如何登上新幹線的疑惑，但關於它的來源卻無從得知。整個500公里的行程中，這隻鸚鵡一直在新幹線保全的看管之下。抵達東京後，工作人員將其交給了警方的失物招領部門。

此事件引發了網路上的一陣熱議，令網友忍俊不禁。更令人欣慰的是，這也讓京都的一位女士找回了她的失物。這位女士的寵物鸚鵡早在8月7日便不翼而飛，經過調查發現，正是這隻新幹線上的鸚鵡。她隨即聯繫了東京警方，最終與愛鳥團聚。

目前尚不清楚這隻鸚鵡是否需要再次搭乘新幹線返回京都，還是選擇其他方式回家。不過，這位女士表示，她會更加小心，避免讓鸚鵡在家中自由飛翔，以免再次發生類似事件。

此事也提醒所有乘客，在搭乘新幹線前，務必檢查行李是否齊全，以防意外攜帶任何「額外乘客」。