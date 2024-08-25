原先作為靶機的MQM-178，在加裝自主系統後，可自主執行編隊飛行與戰術機動。（截自Shield AI影片）

「Shield AI」人員在測試期間，透過地面遙控平臺發送指令，讓無人機的自主系統學習自主動態決策。（截自Shield AI影片）

測試團隊出動L-39與L-29教練機扮演有人機，讓MQM-178無人機（左上）學習自主編隊、驗證協同作戰能力。 （截自Shield AI影片）

軍聞網站「The War Zone」21日報導，美國「Shield AI」與「Kratos」公司合作，7月以2架改裝版MQM-178無人載具，完成自主編隊、戰術機動，以及有人機搭配飛行測試，凸顯其自主操控系統已臻成熟，未來可望大幅提升協同作戰潛力。

這項由「Shield AI」主導的3階段測試，是在「Kratos」公司的MQM-178無人機上，安裝「Parry Labs」公司研發的改良版「EC Micro」自主運算系統。第一階段目標，是驗證自主系統執行指令的可靠性，2架測試機以遙控方式，從機場上的發射器分別升空，接著根據操作人員透過地面平臺下達航向、速度與高度指令，讓無人機的人工智慧（AI）系統，透過通訊網路與地面平臺彼此「交談」，進而「理解」與執行命令。

第二階段測試則讓2架無人機在升空後切換為自主模式，由「EC Micro edge」系統自行判斷，執行編隊飛行、調整航線與執行戰術機動，凸顯自主系統已運用AI技術發展出「蜂巢式思維」（Hivemind），可迅速理解指令、彼此搭配合作執行動態決策。

最重要的第三階段測試，則由飛行員操作的L-39與L-29教練機扮演有人戰機，與2架MQM-178組成4機編隊，以時速超過485公里，執行各項戰術動作，而無人機也自行調整高度與速度、完成脫離與重組編隊程序，展現有人機與無人機搭配協同作戰的可行性。

報導指出，這項測試是美國空軍研究實驗室（AFRL）的「自主協作平臺」（autonomous collaborative platforms，ACP）項目之一，證明「EC Micro」自主運算系統發展出的「蜂巢式思維」技術已逐步成熟，可望用於研發美軍新世代「協同戰鬥航空器系統」（CCA），有效強化空戰技術優勢。