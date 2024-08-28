市議員陳淑華表示，根據審計報告，台中市府對交通改善無方，痛斥台中交通是肉包鐵。（陳淑娥攝）

台中市議會28日召開臨時會，市議員陳淑華表示，根據審計報告，台中市府對交通改善無方，去年台中市交通事故、行人死傷、自行車死傷、機車死傷人數全台居冠；今年1-5月行人死亡24人，又是全台第一，痛斥台中交通是肉包鐵。交通局說明，用路人不熟悉交安法規、人口數持續成長及機動車輛數持續增加，是交通事故上升主因。

陳淑華指出，去年迄今，台中市的交通事故居高不下，尤其，台中市行人以及機車、自行車交通事故死傷人數皆高居全國之冠，凸顯台中交通非常不安全，交通弱勢的行人、機車、自行車是最危險的族群。

陳淑華說，審計報告指出台中市府應減少不經濟支出，但盧市長上任以來，總預算突破2000億，年年增加來到2700多億，從決算看出執行力低、保留數高、還債少，預算配置效益低，預算用在做人情、施小惠，盧市長對交通改善無步、不重視，應把預算實質運用在行人、自行車、機車的交通建設改善。

陳淑華表示，根據審計報告，台中市府預算的使用非常不經濟，但卻未具體說明，審計處明顯在放水，簡單來說，就是台中市府亂花錢，預算沒有用在刀口上。

交通局說明，台中市道路交通事故上升原因，經分析包括「用路人不熟悉交安法規」、「人口數持續成長」及「機動車輛數持續增加」等原因。另統計至去年底，台中市機動車輛數達302萬1832輛，為全台第三多；總人口數284萬5909人，為全台人口第二多的縣市，各項經濟活動頻繁，在高交通曝光量下，交通事故相對增加幅度較高。

交通局指出，依據交通部道安資訊平台統計，台中市今年1月至5月30日交通事故死亡人數，較去年同期減少26人(-18.1％)；交通事故死傷人數，較去年同期減少590人(-1.5％)，顯見台中市道路交通事故正逐漸改善中。