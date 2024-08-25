據觀察者網綜合日媒報導，自20日起，日本廣播協會（NHK）的國際廣播新聞節目開始「預先錄制並播放」中文新聞。此前，一名在NHK工作達22年的中國籍男性僱員在節目中突然脫稿並用中文播報：「釣魚島是中國領土」，引發中日兩國熱議。

23日，NHK社長稻葉伸夫在自民黨會議上為此事致歉。自民黨議員對此事表示嚴重關切，質疑「為何無法阻止事件發生」。稻葉在會後向日媒表示，「我們非常重視這一事件，向觀眾、聽眾和日本人民深表歉意。」

為預防類似事件再次發生，NHK已決定自20日起，對中國新聞的報導進行預先錄制，並計畫在本月晚些時候開始為其他語言用戶播放預錄的新聞報導。此外，NHK還考慮，在必要時引入人工智慧生成的聲音來播報新聞。

報導稱，引發爭議的節目為NHK國際電台8月19日下午的中文廣播節目，該僱員在播報相關新聞時，將新聞原稿中的所謂「尖閣諸島」口播為「釣魚島」，並表示「釣魚島是中國領土」。上述播報內容被完整地實時播出，總時長約20秒。

中國外交部發言人曾多次表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，其周邊海域是中國管轄海域。

後續報導顯示，該男子的完整發言還包括「不要忘記南京大屠殺，不要忘記慰安婦，不要忘記731部隊」等內容。

NHK方面表示，這名40多歲的中國籍僱員是NHK下屬機構聘用的外部員工，自2002年起在NHK從事中文播音工作。目前，相關機構已決定與其解除合約。NHK還稱，正在考慮向該男子尋求賠償，同時將加強員工管理。

此事在日本國內受到輿論關注，產經新聞在評論中稱，「NHK做出叛國行為是不可接受的」，而另一篇評論則表示，NHK「破壞了國家安全」，在公眾心目中已完全失去信譽。

據朝日新聞報導，NHK的國際廣播節目由日本政府進行補貼，以宣傳當局對政治、外交和社會問題的看法。

NHK堅稱，其根據自身的編輯政策進行廣播，並優先考慮媒體自由和編輯獨立。然而，據報導，「人們擔心政府對NHK的影響力會變得越來越大」。